В центре города запретили продавать алкоголь на 9 Мая
В День Победы, 9 Мая, в трёх районах Новосибирска будет действовать запрет на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.
«Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади имени Свердлова до улицы Фрунзе включительно, от улицы Советской до улицы Каменской включительно, на улице Ленина от площади имени Ленина до улицы Урицкого», — сообщили в пресс-центре Новосибирска.
Кроме того, ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре распространяется на магазины в Ленинском и Калининском районах:
- от Титова до Широкой,
- от Римского-Корсакова до Троллейной,
- на Богдана Хмельницкого от остановки «Стадион "Сибирь"» до остановки «Учительская» включительно,
- от улицы Александра Невского до Народной.
«Продажа алкогольных напитков 9 мая допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения», — добавили в мэрии.
Также власти порекомендовали летним кафе в этот день завершить работу не позже 23:00.
Готовиться к предстоящему Дню Победы в городе начали заранее: 5 и 7 мая на Красном проспекте прошли репетиции парада — ради них власти перекрывали движение в центре.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС