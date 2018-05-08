В центре города запретили продавать алкоголь на 9 Мая

Также завтра запретят продажу любых напитков в стеклянных бутылках
Также завтра запретят продажу любых напитков в стеклянных бутылках

В День Победы, 9 Мая, в трёх районах Новосибирска будет действовать запрет на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.


«Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади имени Свердлова до улицы Фрунзе включительно, от улицы Советской до улицы Каменской включительно, на улице Ленина от площади имени Ленина до улицы Урицкого», — сообщили в пресс-центре Новосибирска.


Кроме того, ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре распространяется на магазины в Ленинском и Калининском районах:

- от Титова до Широкой,

- от Римского-Корсакова до Троллейной,

- на Богдана Хмельницкого от остановки «Стадион "Сибирь"» до остановки «Учительская» включительно,

- от улицы Александра Невского до Народной.


«Продажа алкогольных напитков 9 мая допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения», — добавили в мэрии.


Также власти порекомендовали летним кафе в этот день завершить работу не позже 23:00.


Готовиться к предстоящему Дню Победы в городе начали заранее: 5 и 7 мая на Красном проспекте прошли репетиции парада — ради них власти перекрывали движение в центре.

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