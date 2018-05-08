Сегодня перекроют три улицы: Новосибирск продолжает готовиться ко Дню Победы

До этого в Новосибирске для репетиций парада два раза перекрывали Красный проспект
До этого в Новосибирске для репетиций парада два раза перекрывали Красный проспект

Сегодня, 8 мая, в Новосибирске перекроют движение на трёх дорогах для подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


Первое перекрытие начнётся в 8 утра и продлится до 6 часов вечера: улицу Депутатскую закроют на участке от Красного проспекта до Серебренниковской.


А с 20:00 до 23:00 будут перекрыты участки на двух улицах — на Плахотного и на Пархоменко от Станиславского до Римского-Корсакова и от Станиславского до Римского-Корсакова.


Перекрытие на правом берегу
Перекрытие на правом берегу


Перекрытия на левом берегу
Перекрытия на левом берегу


5 и 7 мая в Новосибирске были массовые перекрытия в центре города — на Красном проспекте прошли две репетиции парада.

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