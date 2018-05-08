Сегодня перекроют три улицы: Новосибирск продолжает готовиться ко Дню Победы
Сегодня, 8 мая, в Новосибирске перекроют движение на трёх дорогах для подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Первое перекрытие начнётся в 8 утра и продлится до 6 часов вечера: улицу Депутатскую закроют на участке от Красного проспекта до Серебренниковской.
А с 20:00 до 23:00 будут перекрыты участки на двух улицах — на Плахотного и на Пархоменко от Станиславского до Римского-Корсакова и от Станиславского до Римского-Корсакова.
5 и 7 мая в Новосибирске были массовые перекрытия в центре города — на Красном проспекте прошли две репетиции парада.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Фрагмент справочника 2ГИС