Сегодня перекроют три улицы: Новосибирск продолжает готовиться ко Дню Победы

До этого в Новосибирске для репетиций парада два раза перекрывали Красный проспект

Сегодня, 8 мая, в Новосибирске перекроют движение на трёх дорогах для подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.







Первое перекрытие начнётся в 8 утра и продлится до 6 часов вечера: улицу Депутатскую закроют на участке от Красного проспекта до Серебренниковской.





А с 20:00 до 23:00 будут перекрыты участки на двух улицах — на Плахотного и на Пархоменко от Станиславского до Римского-Корсакова и от Станиславского до Римского-Корсакова.





Перекрытие на правом берегу





Перекрытия на левом берегу





5 и 7 мая в Новосибирске были массовые перекрытия в центре города — на Красном проспекте прошли две репетиции парада.