В Новосибирске вырос Индекс бургера

Средняя цена бургера в городе опустилась с 350 до 250 рублей, отмечают авторы исследования 
Средняя цена бургера в городе опустилась с 350 до 250 рублей, отмечают авторы исследования 

Новосибирцы могут позволить себе купить больше бургеров на среднюю зарплату. К таким выводам пришли эксперты сервиса Delivery Club после второй волны исследований так называемого «Индекса бургера».


Как и прежде, исследование проводилось в 18 крупнейших российских городах и при его подготовке использовались официальные данные о средней зарплате и и прожиточном минимуме. Разницу между этими значениями исследователи разделили на среднюю стоимость бургера в городах.


«Стимулом для второй волны исследования стало изменение прожиточного минимума с начала наступившего года, а также наметившийся рост среднемесячной заработной платы бюджетников», — сообщает пресс-служба сервиса.


Выяснилось, что в нашем городе «Индекс бургера» увеличился до 90 — именно столько булочек с котлетой может позволить себе житель нашего города на среднюю зарплату за вычетом прожиточного минимума.


«В Новосибирске бургер-индекс увеличился на те же 30 пунктов, поскольку средняя цена продукта красиво опустилась — с 350 до 250 рублей, зарплата "в среднем по новосибирской больнице" поднялась на 800 рублей, прожиточный минимум здесь даже выше, чем в Тюмени, хотя "бургерный остаток" условного жителя — меньше почти на целых 7 500 рублей. Феномен! Наверно, молодые ученые и айтишники научного центра предпочитают именно бургеры», — комментирует результаты исследования Delivery Club.


В прошлом сентябре корреспондент НГС развил подсчёты составителей исследования и выяснил, что новосибирцы могут позволить себе всего 1,25 бургера в день.

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