Водитель Toyota Camry попытался проскочить за грузовиком и попал в ДТП
Вчера во второй половине дня в Дзержинском районе произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Toyota Corolla.
По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, Toyota Camry двигалась по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Лазурной и поворачивала в сторону Технической. Toyota Corolla двигалась со стороны села Раздольного навстречу, в сторону Лазурной.
«На перекрестке был затор из-за нерабочего светофора. Водитель Toyota Camry потихоньку поворачивал. С Волочаевской в сторону Раздольного поворачивал "КАМАЗ". Водитель Camry говорит, за "КАМАЗом" хотел проскочить. Думал что там никого нет, а там двигался автомобиль Toyota Corolla, и он его не пропустил — соответственно, произошло столкновение», — сообщает «Автоспас».
Водитель Toyota Camry свою вину признал, уточняют аваркомы.
Вчера вечером также в столкновении сошлись автомобили LADA Granta и Toyota. В результате ДТП пострадала пассажирка LADA Granta, которая в момент столкновения находилась на заднем сиденье.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск