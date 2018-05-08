Бензин дорожает пятую неделю подряд

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Цены на топливо на российских АЗС повышаются пятую неделю подряд, сообщили в Федеральной службе государственной статистики. В течение последних двух недель бензин прибавлял в стоимости по 0,4%.







«В целом с начала 2018 года автомобильное топливо подорожало на 1,8%», — уточнили в Росстате. Дизельное топливо с начала года выросло в цене на 2,7%.







По данным сервиса «Яндекс», в Новосибирске на 8 мая средняя цена 92-го бензина достигла 37,95 рубля за литр, 95-й бензин стоит 40,90 рубля.





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