Баскетбол: БК «Новосибирск» потерпел второе поражение подряд от «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»

В настоящий момент счёт серии за бронзу составляет 2:0 в пользу команды из Ревды 
В настоящий момент счёт серии за бронзу составляет 2:0 в пользу команды из Ревды 

Баскетболисты БК «Новосибирск» потерпели второе поражение подряд от «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) в серии за бронзовые медали Суперлиги-1.


Встреча проходила на выезде и завершилась со счётом 86:76 в пользу хозяев площадки.


«Тяжело сразу дать объективную оценку игре команды. "ТЕМП-СУМЗ-УГМК" — опытная команда, укомплектованная опытными игроками, которые уже много где поиграли. Возможно, это и сказалось. Мы выиграли подбор, провели большее количество атак, но проиграли борьбу. Когда ты проигрываешь борьбу, трудно как-то правильно играть в нападении. Мы планировали жестко защищаться и бороться за каждое очко — этого не получилось. Дали почувствовать "свой бросок" снайперам соперника, под кольцом фолили только в крайних случаях. Это все опыт, который приобретается с годами. Кто-то из наших игроков просто провалился, не сыграв на своем уровне, а кто-то не смог этого сделать из-за недостатка опыта. Так что эти две победы Ревды абсолютно заслуженные», — приводит слова Владимира Певнева, главного тренера БК «Новосибирск», официальный сайт клуба.


В настоящий момент счёт серии составляет 2:0 в пользу команды из Ревды. Следующую встречу БК «Новосибирск» проведет дома 10 мая.


Первая встреча в серии за бронзовые медали с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» завершилась поражением БК «Новосибирск». Итог матча — 85:79 в пользу соперника.

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