Пассажирка LADA Granta пострадала после столкновения с Toyota
Сегодня вечером в Заельцовском районе в столкновении сошлись автомобили LADA Granta и Toyota.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас Новосибирск», LADA Granta двигалась по кольцу площади Калинина в сторону Красного проспекта в направлении улицы Северной. Toyota двигалась по Дуси Ковальчук, заезжала на кольцо в направлении улицы Михаила Перевозчикова.
«Предположительно, LADA не пропустила по помехе справа автомобиль Toyota», — сообщает «Автоспас».
В ДТП пострадала пассажирка LADA Granta, находящаяся в момент столкновения на заднем сиденье машины, уточняют аварийные комиссары. На месте работает скорая помощь.
Напомним, сегодня в Октябрьском районе столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск