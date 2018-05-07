Видео: новосибирцы приняли репетицию артиллеристов за взрыв возле «Ауры»

Репетиция праздничных залпов

Вечером 7 мая недалеко от ТРЦ «Аура» в Центральном районе Новосибирска прогремели взрывы — военные артиллеристы репетировали праздничный салют.







Сообщение о громких взрывах поступило в редакцию НГС от читателя Михаила около 20:00.





«Это вот было несколько минут назад. Полицейские все перегородили, пробка и дым. Дым очень низко был, вряд ли залп это был», — пояснил корреспонденту НГС автор видео.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что в районе ТРЦ «Аура» никаких взрывов не было.





«Не нужно наводить панику. Это военные артиллеристы репетировали праздничный салют. В последние полчаса в район ТРЦ не выезжала ни одна пожарная машина», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Новосибирцы приняли выстрелы артиллеристов за взрывы





Сегодня, 7 мая, военные вышли на Красный проспект для второй репетиции праздничного парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.







Подготовка к празднику началась ещё в пятницу — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.

