Троллейбус с пассажирами попал в аварию на Восходе

На месте работали сотрудники ГИБДД

Вечером 7 мая на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус № 8 .







ДТП произошло около 18:00 недалеко от дома № 1А на улице Восход.





«"Пассат" не уступил дорогу троллейбусу. Троллейбус был с пассажирами, выполнял крайний рейс. Водительница "Пассата" была в шоке, оформляли сотрудники ГИБДД», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров троллейбуса после аварии высадили.





В аварии никто не пострадал



