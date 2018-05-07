Троллейбус с пассажирами попал в аварию на Восходе
Вечером 7 мая на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус
ДТП произошло около 18:00 недалеко от дома
«"Пассат" не уступил дорогу троллейбусу. Троллейбус был с пассажирами, выполнял крайний рейс. Водительница "Пассата" была в шоке, оформляли сотрудники ГИБДД», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров троллейбуса после аварии высадили.
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Александр Сильченко
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»