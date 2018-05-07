Троллейбус с пассажирами попал в аварию на Восходе

На месте работали сотрудники ГИБДД
На месте работали сотрудники ГИБДД

Вечером 7 мая на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус № 8.


ДТП произошло около 18:00 недалеко от дома № 1А на улице Восход.


«"Пассат" не уступил дорогу троллейбусу. Троллейбус был с пассажирами, выполнял крайний рейс. Водительница "Пассата" была в шоке, оформляли сотрудники ГИБДД», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров троллейбуса после аварии высадили.


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


Днём 28 апреля на улице Дегтярёва в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Nissan и маршрутка № 30.

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