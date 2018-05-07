В машине у Ленинского рынка нашли застреленного мужчину

На месте происшествия работают следователи 
На месте происшествия работают следователи 

В Ленинском районе Новосибирска застрелили мужчину.


Тело погибшего с огнестрельным ранением в голову было обнаружено вечером 7 мая в «Тойоте Королле», припаркованной рядом с территорией Ленинского рынка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления», — прокомментировал Чечулин.


Как передали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, также на место выехали полицейские.


В марте от выстрела в голову погиб охранник караоке-бара «Ухо & Медведь». По версии следствия, отмечавший день рождения клиент отказался сдавать в гардероб верхнюю одежду. Представитель охраны сделал ему замечание. Поддержать виновника торжества подошли его гости, в том числе его брат, который и выстрелил охраннику в голову.

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