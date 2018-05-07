17-летний новосибирец занял третье место в гонке по бездорожью в Германии

Тимофей Овчаров после гонки в Чехии в 2017 году
Тимофей Овчаров после гонки в Чехии в 2017 году

17-летний новосибирский гонщик Тимофей Овчаров занял третье место в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу, который прошёл в выходные в немецком городе Зеелове.


«Гонки проходили 5 и 6 мая. Чемпионат Европы это был. Мы больше 10 лет в этом спорте. Готовимся постоянно: и физподготовка, и психологи с ним работают. Машину готовят в Европе, она стоит там и полностью обслуживаются, мы из России её не возим. Через три недели будет гонка в Латвии, потом в Литве, Германии, в последние выходные июня — в Чехии. Остальные этапы будут уже в августе. По сумме этапов определяется чемпион года. Тимофей — двукратный бронзовый призёр», — рассказал корреспонденту НГС отец гонщика Николай Овчаров.


Багги Тимофея на трассе
Багги Тимофея на трассе


В гонках Тимофей участвует в категории багги, который называют «грунтовой формулой» — это автомобиль, который специально построен для автокросса. У багги полный привод, двигатель объёмом 600 кубических сантиметров и мощностью 140 лошадиных сил.


«Тимофей официально стал членом сборной России, раньше мы ездили как частники. Тимофей выступает в юниорском разряде, всего их трое вошло в сборную. Сборную сделали только в этом году», — рассказал о достижениях сына Николай Овчаров.


Тимофей на награждении
Тимофей на награждении


Автоспортом Тимофей Овчаров начал заниматься в 2006 году после того, как вместе с отцом впервые сходил на соревнования. В 2015 году Тимофей стал серебряным призером чемпионата Европы по автокроссу во Франции, а в 2016 году победил в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу в Германии.

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