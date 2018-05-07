Видео: военные репетируют парад в центре Новосибирска

Сегодня, 7 мая, военные вышли на Красный проспект для второй репетиции праздничного парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.


Прямая видеотрансляция с репетиции парада Победы


НГС.НОВОСТИ провели видеотрансляцию репетиции, которая прошла в центре Новосибирска.


Во время репетиции по площади Ленина проехал легендарный танк Т-34
Во время репетиции по площади Ленина проехал легендарный танк Т-34


Во время парада покажут военную технику времён войны 
Во время парада покажут военную технику времён войны 


Движение по Красному проспекту перекрыто с 18:00 до 22:30. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.


Подготовка к празднику началась ещё в пятницу — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.

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