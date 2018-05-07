На Речном вокзале отключились светофоры: собралась пробка
Днём 7 мая в районе Речного вокзала в Новосибирске погасли светофоры.
Отметка о том, что светофор на спуске с развязки на Большевистскую рядом с театром «Старый дом» не работает, появилась на Яндекс.Картах в 16:34. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрёстке полностью отключились.
«Заявка поступила в 16:20. Бригада на месте. Сейчас его (светофор. — О.Х.) пытаются запустить в режим жёлтого мигания», — пояснили в учреждении, добавив, что ориентировочно светофор может заработать в течение 15–20 минут.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, в районе Речного вокзала образовался затор. Скорость автомобильной очереди на спуске с развязки упала до 3 км/ч.
На прошлой неделе водители встали в пробку из-за погасших светофоров на пересечении улиц Станционной и 2-й Станционной.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)