Фура с лопнувшим колесом улетела в кювет на трассе под Новосибирском
Днём 7 мая на автодороге Р-256 у длинномера лопнуло колесо — в результате ДТП фура оказалась в кювете.
Авария случилась около 15:00 на 73-м километре автодороги Р-256.
«Грузовик "Скания" следовал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В пути следования произошёл разрыв переднего левого колеса, в результате чего большегруз допустил съезд в кювет», — описал ситуацию координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.
По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал.
Утром стало известно, что на подъезде к Новосибирску со стороны Ордынского шоссе опрокинулась фура с песком, водителю понадобилась помощь врачей.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/autoberdsk