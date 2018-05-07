Подмели и выпили: новосибирцы научились варить пиво с городской пылью

Пыль собирали во дворах на улице Коммунистической

Пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks придумали пиво «Над пропастью в пыли» — так они хотят обыграть социальную проблему пыльных улиц Новосибирска.





Сегодня, 7 мая, представители пивоварни и бара собрали пыль с улицы Коммунистической, чтобы добавить её в напиток собственного производства. Создатели пива утверждают, что скоро узнать пыль на вкус смогут не только новосибирцы, но и жители Санкт-Петербурга и Омска.







«В конце апреля я наткнулся на серию публикаций в СМИ, посвящённых проблеме пыли в Новосибирске: мэрия заказала Институту почвоведения и агрохимии СО РАН исследование, которое позволит выяснить, откуда в городе берётся пыль. Его результаты будут в октябре, потому что выводы, которые есть сейчас, — из серии "Капитан очевидность". У нас нет цели проявить агрессию или злобу — это ирония. Мы как древние алхимики, которые превращали другие металлы в золото, воду — в вино, решили помочь нашему городу: взять немного пыли и сварить пиво. Есть договорённости с баром из Санкт-Петербурга и Омска — в других городах тоже узнают вкус новосибирской пыли», — рассказал корреспонденту НГС историю возникновения идеи соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.





Одним из вариантов названия пива был «Пылесибирск»





Вариантов названий было много, одно из них, например, «Пылесибирск», но в итоге решили заменить одно слово в названии произведения Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», чтобы вызывать больше ассоциаций у ценителей напитка.







Авторы идеи рассказали, что пиво с пылью будет лёгким ароматным сортом — американский светлый эль в новой английской стилистике. Пиво презентуют к концу мая. Объём первой варки составит 500 литров. Этикетку для напитка разрабатывает уличный художник Василий Каптырев.







Пивовары утверждают, что тщательно отфильтровали собранную пыль, прежде чем добавить её в напиток. «Шутка ещё и в том, что мы добавляем пыль, но лупулиновую, — это продукт переработки хмеля, когда из него отбираются самые ароматические вещества. Она отвечает за максимально хмелевой аромат, а тренд на усиление вкуса намечен давно», — пояснил пивовар пивоварни «Йохохо» Андрей Федосенко.







В 2016 году в Новосибирске делали пиво из мороженого и мармелад из пива и сидра.

