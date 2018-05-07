Подмели и выпили: новосибирцы научились варить пиво с городской пылью

Пыль собирали во дворах на улице Коммунистической
Пыль собирали во дворах на улице Коммунистической

Пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks придумали пиво «Над пропастью в пыли» — так они хотят обыграть социальную проблему пыльных улиц Новосибирска. 


Сегодня, 7 мая, представители пивоварни и бара собрали пыль с улицы Коммунистической, чтобы добавить её в напиток собственного производства. Создатели пива утверждают, что скоро узнать пыль на вкус смогут не только новосибирцы, но и жители Санкт-Петербурга и Омска.


«В конце апреля я наткнулся на серию публикаций в СМИ, посвящённых проблеме пыли в Новосибирске: мэрия заказала Институту почвоведения и агрохимии СО РАН исследование, которое позволит выяснить, откуда в городе берётся пыль. Его результаты будут в октябре, потому что выводы, которые есть сейчас, — из серии "Капитан очевидность". У нас нет цели проявить агрессию или злобу — это ирония. Мы как древние алхимики, которые превращали другие металлы в золото, воду — в вино, решили помочь нашему городу: взять немного пыли и сварить пиво. Есть договорённости с баром из Санкт-Петербурга и Омска — в других городах тоже узнают вкус новосибирской пыли», — рассказал корреспонденту НГС историю возникновения идеи соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.


Одним из вариантов названия пива был «Пылесибирск»


Вариантов названий было много, одно из них, например, «Пылесибирск», но в итоге решили заменить одно слово в названии произведения Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», чтобы вызывать больше ассоциаций у ценителей напитка.


Авторы идеи рассказали, что пиво с пылью будет лёгким ароматным сортом — американский светлый эль в новой английской стилистике. Пиво презентуют к концу мая. Объём первой варки составит 500 литров. Этикетку для напитка разрабатывает уличный художник Василий Каптырев.


Пивовары утверждают, что тщательно отфильтровали собранную пыль, прежде чем добавить её в напиток. «Шутка ещё и в том, что мы добавляем пыль, но лупулиновую, — это продукт переработки хмеля, когда из него отбираются самые ароматические вещества. Она отвечает за максимально хмелевой аромат, а тренд на усиление вкуса намечен давно», — пояснил пивовар пивоварни «Йохохо» Андрей Федосенко.


В 2016 году в Новосибирске делали пиво из мороженого и мармелад из пива и сидра. 

Прочтений: 4348
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено