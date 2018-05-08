Застройщик выкупил у городских властей квартал с домами на «Телецентре»

Мэрия Новосибирска с торгов продала право на перестройку квартала на «Телецентре» — торги прошли в конце прошлой недели, их результаты опубликованы на сайте torgi.gov.ru.


В большинстве домов ещё живут люди, но ветхие бараки активно расселяют
В большинстве домов ещё живут люди, но ветхие бараки активно расселяют


Единственным участником аукциона оказалась компания «Комфортный дом» — она получила контракт на развитие территории по начальной стоимости в 15,83 миллиона рублей. По информации базы данных «Контур-Фокус», компанию в декабре прошлого года учредила Инна Беличенкова, она же руководит УК «Строитель» и занимала должность гендиректора в обанкротившейся компании ЗАО «Строитель».


Территория, которую получил «Комфортный дом», — 11,7 тысячи кв. м в границах улицы Серафимовича, 3-го переулка Римского-Корсакова, 4-го переулка Серафимовича и улицы Степной. В квартале находится 7 домов под снос. В одном из них сегодня никто не живёт, ещё два уже исчезли с карты.


Один из домов уже начали демонтировать
Один из домов уже начали демонтировать


По наблюдениям фотокорреспондента НГС, сейчас на площадке уже демонтируют дом в 4-м переулке Серафимовича, 1. Рабочие на месте сообщили, что следом снесут дом № 3, а затем — дом № 9


В проекте договора указано, что до конца лета компания должна передать городу квартиры для переселения из ветхого квартала большей части жителей, не приватизировавших жильё в аварийных домах, а ещё за год — выкупить те квартиры, которые находятся в собственности. Последним, по плану властей, должен быть расселён дом на улице Серафимовича, 16. Новые дома в квартале должны появиться к концу октября 2023 года.


Полностью квартал обновят к 2023 году
Полностью квартал обновят к 2023 году


Связаться с представителями компании корреспонденту НГС не удалось: по номеру телефона, указанному в базе «Контур-Фокус», никто не отвечает, запрос, отправленный в ГК «Строитель», также остался без ответа.


Стройка в ветхом квартале станет не единственной в районе: в соседнем квартале сейчас ведёт строительство компания «Строй-Плюс», а на улице Костычева строит высотку компания «БизнесСтрой».


В марте городские власти смогли выручить 363 миллиона рублей за 13 аварийных домов на улице Никитина — право развивать территорию получила компания «Краснообск.Монтажспецстрой».

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