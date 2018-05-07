Новосибирцы бросились брать кредиты на новые машины

За три месяца новосибирцы купили больше трёх тысяч новых машин

В 2018 году жители Новосибирской области стали активнее покупать машины в кредит.







За первый квартал банки выдали в регионе 1650 автокредитов — на 35% больше, чем за такой же период 2017 года. Всего же покупатели из Новосибирской области приобрели 3290 новых машин. Таким образом, доля машин, приобретённых в кредит, достигла 50,2% в общем объёме авторынка. Об этом корреспонденту НГС сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на исследование, проведённое совместно с аналитическим агентством «Автостат».







Растёт рынок автокредитования и по России в целом. В общей сложности за первый квартал 2018 года россияне взяли 164,3 тысячи автокредитов — на 28,3% больше, чем за январь — март прошлого года. Доля купленных в кредит машин по итогам квартала достигла 50,3% от общего объёма автопродаж.





«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю "кредитных" автомобилей в структуре авторынка. Важно, что растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — прокомментировал тенденцию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.







Ранее аналитики пришли к выводу, что за год в Новосибирской области выросла средняя сумма кредита на автомобиль — желающие купить машину просили в банках больше 800 тысяч.

