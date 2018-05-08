Юпитер приближается: новосибирцы смогут разглядеть в небе огромную планету

В полевой бинокль или в небольшой телескоп можно рассмотреть диск планеты и основные спутники Юпитера — Ио, Ганимед, Европу и Каллисто

В ночь на 9 мая Юпитер выходит в противостояние с Солнцем и оказывается на минимальном расстоянии от Земли.







Во время противостояния Солнца с Юпитером между ними на одной линии оказывается Земля.





«Сейчас планета находится в противостоянии, то есть расстояние от Земли до Юпитера минимальное, хотя и всё ещё очень большое — около 658 миллионов километров. Юпитер хорошо видно примерно в районе месяца вокруг точки противостояния, потом он начинает удаляться от Земли и становится менее ярким», — пояснил корреспонденту НГС замдиректора новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





При ясном небе Юпитер будет отлично виден всю ночь: вечером на восточном небе, в середине ночи — на высоте 19 градусов над горизонтом на юге, утром, примерно до 5:00, на западе. В полевой бинокль или в небольшой телескоп можно рассмотреть диск планеты и основные спутники Юпитера — Ио, Ганимед, Европу и Каллисто, объяснил астроном. Он отметил, что Юпитер всегда видно невооружённым глазом, даже не в противостоянии, он третий по яркости после Луны и Венеры объект ночного неба.





«При хорошей погоде Большой новосибирский планетарий приглашает любителей астрономии 8 мая в 20:30 на вечернюю астрономическую программу», — добавил Орлов.





В прошлом месяце новосибирцы могли наблюдать другое астрономическое явление — метеорный поток Лириды.