Пускают только по записи: в зоопарке открылся музей с большим портретом Ростислава Шило

Исторический музей открылся в Новосибирском зоопарке — часть экспозиции посвящена его бывшему руководителю Ростиславу Шило, чьё имя зоопарк носит с 2016 года. 


Портрет Ростислава Шило, выполненный из множества фотографий животных
Портрет Ростислава Шило, выполненный из множества фотографий животных

«Есть экспозиция для самостоятельного просмотра, есть имитация рабочего места [бывшего] директора. Все вещи, которые были [при Ростиславе Шило], так и лежат», — сообщила корреспонденту НГС методист музея Анастасия Вишневецкая.


Музей находится в здании администрации Новосибирского зоопарка
Музей находится в здании администрации Новосибирского зоопарка


На экспозиции представлены различные экспонаты: старые замки от клеток, предметы старой униформы работников зоопарка, документы и фотографии ещё первого новосибирского зоопарка, который работал с 1947 года на улице Гоголя около Центрального рынка. Среди оригинальных экспонатов — портрет Ростислава Шило, выполненный из множества мелких фотографий животных, а также фигурки белых медведей, изготовленные вручную поклонниками из Японии — в этой стране с весны 2015 года живёт медвежонок Шилка.


Попасть в музей зоопарка можно без дополнительной оплаты, но по предварительной записи и пока только в будние дни с 9:00 до 18:00. Музей находится в административном корпусе на втором этаже.


Фигурки белых медведей, изготовленные их поклонниками из Японии
Фигурки белых медведей, изготовленные их поклонниками из Японии


В Новосибирском зоопарке регулярно устраивают всевозможные акции для зрителей, например, в конце апреля тут отпраздновали День пингвина.

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