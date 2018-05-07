Из-под асфальта в Ленинском районе вылез огромный валун

Очевидец сфотографировал дефект на асфальте вечером 6 мая

На асфальте улицы Дукача в Ленинском районе Новосибирска появилась 30-сантиметровая выпуклость — она затрудняет проезд водителям недалеко от остановки «База Метростроя».







Каменный бугор показался из-под асфальта около двух недель назад — постепенно он становился всё больше, рассказал корреспонденту НГС очевидец Евгений Игишев. По его наблюдениям, сейчас высота выпуклости достигает почти 30 сантиметров.





«Я всё надеялся, думал, может, дорожные службы всё-таки что-то сделают. А там такая глыба — представляете, если кто не знает? Может влететь <...> Там гоняют машины быстро, и если кто-то не успеет увидеть посередине вот эту глыбу, просто может убиться — и всё», — описал ситуацию Евгений Игишев.





По его словам, улицу Дукача дорожные службы ремонтировали около четырёх-пяти лет назад. «Откуда вот эта глыба вылезла? Как будто её специально туда положили, она постепенно-постепенно прям вылезла вообще наружу», — сетует очевидец.





Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, планируют ли власти в ближайшее время ремонтировать участок дороги с этим дефектом.







Выпуклость образовалась посередине проезжей части





Высота показавшейся из-под асфальта каменной глыбы — почти 30 сантиметров





Выпуклость на дороге затрудняет проезд водителям





Несколькими днями ранее НГС писал о яме на улице Татьяны Снежиной, которая снова появилась на дороге, несмотря на недавний ремонт.

