Новосибирские бобры поплыли искать семью и новое жильё
Молодые бобры в Новосибирске начали искать себе пару и новое место для жилья — по словам зоологов, весной животные теряют осторожность и близко подбираются к людям.
На прошлой неделе бобёр попал на снимок новосибирского фотографа Закира Умарова. Мужчина сделал его на берегу Обского моря в Советском районе Новосибирска.
«Снимок я делал три дня назад (4 мая. — А.С.) прямо на Студенческом пляже. Бобёр спокойно плыл, не обращая внимания на людей. Потом он собирался вылезти на берег метрах в шести от меня, но его спугнули. <…> Видно, что у него не стресс, что для него это рядовое занятие. Бобёр средних размеров, килограмм на шесть-семь. <…> До парка "У моря Обского" километра три, может быть, это и был тот самый Додик (поселился в парке "У моря Обского" в начале апреля. — А.С.). Видно было, что бобёр не боится людей», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Закир Умаров.
По словам зоолога Владимира Телепнева, бобры обитают во всех водоёмах Новосибирска и области, а весной кочуют в поисках новых жилищ.
«Это вполне нормально, бобры проживают на большинстве островов. <...> Сейчас у них расселение, молодёжь ищет новые пары. Вообще весной активность повышается. Вода высокая, норы затоплены — и это вынуждает их искать новые места. Весной они теряют осторожность, к этому их подвигает большая вода, затопившая норы», — пояснил корреспонденту НГС зоолог.
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Александр Сильченко
Фото Закира Умарова