Холодно и сыро: синоптики предупредили новосибирцев о сильных дождях

Во вторник, 8 мая, в Новосибирске ждут проливной дождь

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — во вторник, 8 мая, пойдёт сильный дождь.





«Завтра мы ждём циклон, дождь ожидаем интенсивный, ночью с мокрым снегом. Циклон идёт со Среднего Урала, сейчас он находится над Екатеринбургом и Тобольском, будет смещаться через Омск к нам по нашей широте. Ветер юго-западный, 7–12 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова





Температура 8 мая ночью будет +2…+4, а днём поднимется до +7…+9 градусов.







«9 мая ночью в тыловой части циклона ещё ночью вероятен дождь (в первой половине ночи). Днём без осадков. 10 мая тоже без осадков», — пояснила Виноградова.





Скорость ветра после 8 мая снизится, а ночью 9 мая синоптики ждут ветер скоростью 5–10 м/с, днём — 3–8 м/с.





Температура ночью 9 мая составит от 0 до –2 градусов, днём поднимется до 8–10 градусов тепла. Ночью 10 мая около нуля, днём — 9–11 градусов тепла.





Похожая погода была и на прошедших выходных — она резко испортилась в субботу.