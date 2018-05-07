Лишь бы не замёрзли: у оперного театра посадили яркие цветы

Сегодня днём агрономы начали высаживать цветы у крыльца оперного театра в Новосибирске — клумбы украсили накануне празднования 9 Мая.





Цветы начали высаживать днём 7 мая

«К 9 Мая высаживаем в Центральном районе тагетес (бархатцы. — М.М.) и будем завтра высаживать герань на Покрышкина. Будем надеяться, что не замёрзнут», — рассказала агроном центрального участка «Горзеленхоза» Наталья Белоусова.







Бархатцы появились пока что только на клумбе у крыльца НОВАТа, самая большая клумба пока пустует — ждёт тепла





Агроном надеется, что цветы выдержат холодную погоду мая





Специалист напомнила, что тагетес переносит холодную погоду лучше других видов цветов.







«Если морозов сильных не будет, они будут всё лето цвести», — отметила агроном.







Агроном центрального участка «Горзеленхоза» Наталья Белоусова анонсировала, что к 9 Мая в Центральном районе высадят 5 тысяч цветов





По её словам, к 9 Мая в Центральном районе Новосибирска появятся 5 тысяч цветов — кроме бархатцев «Горзеленхоз» посадит петунию и сальвию. «Массовые» посадки цветов в Новосибирске начнутся через 1–1,5 недели, а ко Дню города в центре должны зацвести уже все клумбы.







Массово цветы начнут появляться на городских клумбах уже через одну – две недели





Ранее в Новосибирске распустились красные цветы необычной формы — кремена гибридная. Цветы, которые чаще называют белокопытником, заметили в Ленинском районе.

