Фото: кусок стекла упал со второго этажа в фойе «Сан Сити»

Разбившееся стекло убрали за 10 минут

Утром 7 мая в новосибирском МФК «Сан Сити» выпал кусок стекла — он пролетел один этаж и разбился.







«Приблизительно в 11 утра произошло растрескивание и осыпание декоративного элемента отделки атриума между первым и вторым этажом. Причины на данный момент устанавливаются. Элемент выполнен из закалённого стекла и при осыпании не несёт угрозы здоровью посетителей», — прокомментировали ситуацию в МФК.





Упавшее стекло оказалось возле эскалатора. По информации очевидцев в соцсетях, никто не пострадал.





Один из очевидцев на месте рассказал корреспонденту НГС, что стекло убрали за 10 минут, а сразу после падения подошёл охранник, он же проводил посетителей мимо.









Кусок стекла упал с отделки атриума





Во время происшествия никто не пострадал



