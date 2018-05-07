Фото: кусок стекла упал со второго этажа в фойе «Сан Сити»

Разбившееся стекло убрали за 10 минут
Разбившееся стекло убрали за 10 минут

Утром 7 мая в новосибирском МФК «Сан Сити» выпал кусок стекла — он пролетел один этаж и разбился.


«Приблизительно в 11 утра произошло растрескивание и осыпание декоративного элемента отделки атриума между первым и вторым этажом. Причины на данный момент устанавливаются. Элемент выполнен из закалённого стекла и при осыпании не несёт угрозы здоровью посетителей», — прокомментировали ситуацию в МФК.


Упавшее стекло оказалось возле эскалатора. По информации очевидцев в соцсетях, никто не пострадал. 


Один из очевидцев на месте рассказал корреспонденту НГС, что стекло убрали за 10 минут, а сразу после падения подошёл охранник, он же проводил посетителей мимо.



Кусок стекла упал с отделки атриума
Кусок стекла упал с отделки атриума


Во время происшествия никто не пострадал
Во время происшествия никто не пострадал


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