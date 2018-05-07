Фото: кусок стекла упал со второго этажа в фойе «Сан Сити»
Утром 7 мая в новосибирском МФК «Сан Сити» выпал кусок стекла — он пролетел один этаж и разбился.
«Приблизительно в 11 утра произошло растрескивание и осыпание декоративного элемента отделки атриума между первым и вторым этажом. Причины на данный момент устанавливаются. Элемент выполнен из закалённого стекла и при осыпании не несёт угрозы здоровью посетителей», — прокомментировали ситуацию в МФК.
Упавшее стекло оказалось возле эскалатора. По информации очевидцев в соцсетях, никто не пострадал.
Один из очевидцев на месте рассказал корреспонденту НГС, что стекло убрали за 10 минут, а сразу после падения подошёл охранник, он же проводил посетителей мимо.
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Елена Громкова, Никита Манько
Фото очевидца (1), instagram.com/stroim_sibir (2), Никиты Манько (3, 4)