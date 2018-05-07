Ровный асфальт за 92 миллиона: власти начали новый ремонт на Немировича-Данченко

В Кировском районе Новосибирска начался ремонт очередного участка улицы Немировича-Данченко — работы на отрезке улицы от Сибиряков-Гвардейцев до Станиславского обещают закончить уже в этом году. 


Год назад улицу Немировича-Данченко отремонтировали от Коммунального моста до Сибиряков-Гвардейцев — теперь будут ремонтировать новый участок
Год назад улицу Немировича-Данченко отремонтировали от Коммунального моста до Сибиряков-Гвардейцев — теперь будут ремонтировать новый участок


Участок Немировича-Данченко — один из участков проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик — ООО «Сибавтобан» — отремонтирует 1,5 км дорожного покрытия. Стоимость работ — 92 миллиона рублей. 


«На объекте будет заменено дорожное покрытие, заменены и подняты дождевые ливневые канализационные люки — порядка 125 штук. Будут выставлены недостающие дорожные знаки, заменены старые», — рассказал коммерческий директор ОАО «Сибавтобан» Евгений Савкин. По его словам, сегодня уже заменили бордюрный камень на 50%, отремонтировали половину тротуаров. 



«Начинаем контролировать программу БКД, поскольку отыграно уже давно, подрядчики уже все определены, участки нарезаны, — прокомментировал начало работ мэр Анатолий Локоть. — Работы ведутся планово, даже с некоторым опережением. С учетом прошлого года мы сделали кое-какие замечания. Надеюсь, повторения ошибок прошлого года не будет, хотя серьезных вопросов не возникало».


По проекту новое покрытие — щебёночно-маститный асфальтобетон (ЩМА-20)
По проекту новое покрытие — щебёночно-маститный асфальтобетон (ЩМА-20)


В прошлом году, отметил мэр, было несколько участков, где нужно было провести повторные работы в рамках гарантийных обязательств. По его словам, участок на Немировича-Данченко сложный, так как здесь есть газонные скаты, и в прошлом году, когда пошёл дождь, привезённый чернозём сполз на дорожное полотно.


По плану работы должны закончиться до 1 октября, но мэр Анатолий Локоть заявил, что они должны закончиться до начала нового учебного года.


Работы идут на прямом участке улицы длиной 1,5 километра
Работы идут на прямом участке улицы длиной 1,5 километра


В этом году Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».


Стоимость работ на улице Немировича-Данченко в этом году — 92 миллиона рублей
Стоимость работ на улице Немировича-Данченко в этом году — 92 миллиона рублей


Улицу Немировича-Данченко начали ремонтировать в прошлом году — в сентябре ввели её участок от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста, который также реконструировали на федеральные деньги. После ремонта там появились новые светофоры, ограждения, дорожные знаки. Также положили новый асфальт и сделали тротуары.

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