Ровный асфальт за 92 миллиона: власти начали новый ремонт на Немировича-Данченко
В Кировском районе Новосибирска начался ремонт очередного участка улицы Немировича-Данченко — работы на отрезке улицы от Сибиряков-Гвардейцев до Станиславского обещают закончить уже в этом году.
Участок Немировича-Данченко — один из участков проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик — ООО «Сибавтобан» — отремонтирует 1,5 км дорожного покрытия. Стоимость работ — 92 миллиона рублей.
«На объекте будет заменено дорожное покрытие, заменены и подняты дождевые ливневые канализационные люки — порядка 125 штук. Будут выставлены недостающие дорожные знаки, заменены старые», — рассказал коммерческий директор ОАО «Сибавтобан» Евгений Савкин. По его словам, сегодня уже заменили бордюрный камень на 50%, отремонтировали половину тротуаров.
«Начинаем контролировать программу БКД, поскольку отыграно уже давно, подрядчики уже все определены, участки нарезаны, — прокомментировал начало работ мэр Анатолий Локоть. — Работы ведутся планово, даже с некоторым опережением. С учетом прошлого года мы сделали кое-какие замечания. Надеюсь, повторения ошибок прошлого года не будет, хотя серьезных вопросов не возникало».
В прошлом году, отметил мэр, было несколько участков, где нужно было провести повторные работы в рамках гарантийных обязательств. По его словам, участок на Немировича-Данченко сложный, так как здесь есть газонные скаты, и в прошлом году, когда пошёл дождь, привезённый чернозём сполз на дорожное полотно.
По плану работы должны закончиться до 1 октября, но мэр Анатолий Локоть заявил, что они должны закончиться до начала нового учебного года.
В этом году Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».
Улицу Немировича-Данченко начали ремонтировать в прошлом году — в сентябре ввели её участок от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста, который также реконструировали на федеральные деньги. После ремонта там появились новые светофоры, ограждения, дорожные знаки. Также положили новый асфальт и сделали тротуары.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова