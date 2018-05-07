Бизнес-центр возле вокзала Новосибирск-Главный эвакуировали по тревоге

Из здания вышли десятки людей

Днём 7 мая из бизнес-центра «На Ленина» в Железнодорожном районе Новосибирска вывели людей.







«Ленина, 52 эвакуировали. Сработала сигнализация об опасности пожара», — написал в редакцию НГС один из участников эвакуации.





По его словам, объявление с просьбой покинуть здание прозвучало по громкой связи около 11:25. Всего, по оценке мужчины, из здания эвакуировались не меньше ста человек. Пожарные к бизнес-центру не приезжали.





«Мы буквально минут пять постояли на улице и сразу зашли», — рассказал очевидец.





Корреспондент НГС выясняет подробности.







12:10

«Оперативной информации по выезду пожарных подразделений по этому адресу нет. То есть не вызывали», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





12:17

В службе безопасности бизнес-центра «На Ленина» корреспонденту НГС подтвердили, что тревога была ложной.







Двумя неделями ранее из-за дыма в подвале эвакуировали посетителей Ленинского ЗАГСа.

