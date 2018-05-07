Спасатели сняли с крыши многоэтажки двух подростков

Нарушителям спокойствия по 14 и 15 лет
Нарушителям спокойствия по 14 и 15 лет

В Новосибирске спасатели МАСС сняли двух подростков с многоэтажки на улице Связистов. Вечером 6 мая жители соседних домов сообщили спасателям о детях, бегающих по крыше.


«Спасатели поднялись на крышу и объяснили юношам опасность игр на высоте. В сопровождении спасателей подростки спустились по технологическим лестницам и были отпущены домой», — рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. Начальник МАСС не уточнил, сколько этажей было в доме, но отметил, что не меньше 9.


В МАСС сообщили возраст молодых руферов — одному из подростков 15 лет, другому — 14 лет.


Подростки залезают на крыши, башенные краны и даже опоры ЛЭП ради забавы и чтобы сделать селфи. В июне 2017 года спасатели сняли молодых людей с башенного крана на территории долгостроя по улице Сибирская, 30А.

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