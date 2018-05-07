Длинномер лёг на бок возле въезда в Новосибирск: водителю потребовались врачи

В аварии пострадал водитель опрокинувшегося грузовика: у него подозрение на сотрясение мозга

Утром 7 мая на подъезде к Новосибирску со стороны Ордынского шоссе опрокинулась фура с песком, водителю понадобилась помощь врачей.







«Обычный "Тонар" <...> сорокатонный лежит на боку», — рассказал корреcпонденту НГС очевидец.







По его словам, авария произошла на кольце возле посёлка Красный Восток — грузовик лежит на полосе в сторону Новосибирска. На подъезде к месту аварии собралась пробка. Возле опрокинувшейся фуры рассыпан песок.







Как пояснила сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова, ДТП случилось в 6:30. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика Freightliner с полуприцепом ехал со стороны Оби в направлении трассы Новосибирск — Павлодар и опрокинулся.







«Пострадал сам водитель. У него предварительно пока под вопросом сотрясение головного мозга — подозрение на сотрясение, то есть ещё пока медики <...> диагноз точно не установили», — добавила Евгения Табатчикова.









Пробка на въезде в город сохраняется до сих пор





В конце апреля на трассе в Новосибирской области опрокинулась Audi А8: пострадали водитель и пассажир.