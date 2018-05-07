Длинномер лёг на бок возле въезда в Новосибирск: водителю потребовались врачи

В аварии пострадал водитель опрокинувшегося грузовика: у него подозрение на сотрясение мозга
В аварии пострадал водитель опрокинувшегося грузовика: у него подозрение на сотрясение мозга

Утром 7 мая на подъезде к Новосибирску со стороны Ордынского шоссе опрокинулась фура с песком, водителю понадобилась помощь врачей.


«Обычный "Тонар" <...> сорокатонный лежит на боку», — рассказал корреcпонденту НГС очевидец.


По его словам, авария произошла на кольце возле посёлка Красный Восток — грузовик лежит на полосе в сторону Новосибирска. На подъезде к месту аварии собралась пробка. Возле опрокинувшейся фуры рассыпан песок.


Как пояснила сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова, ДТП случилось в 6:30. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика Freightliner с полуприцепом ехал со стороны Оби в направлении трассы Новосибирск — Павлодар и опрокинулся.


«Пострадал сам водитель. У него предварительно пока под вопросом сотрясение головного мозга — подозрение на сотрясение, то есть ещё пока медики <...> диагноз точно не установили», — добавила Евгения Табатчикова.



Пробка на въезде в город сохраняется до сих пор 
Пробка на въезде в город сохраняется до сих пор 


В конце апреля на трассе в Новосибирской области опрокинулась Audi А8: пострадали водитель и пассажир.

Прочтений: 2429
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено