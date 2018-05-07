На улице в Первомайском районе выставили экипаж ГИБДД: по дороге могут не пустить из-за пожара

Очевидцы заметили пожар утром около 6 часов

Утром 7 мая в Первомайском районе Новосибирска загорелись частные дома — из-за пожара на улицу Одоевского приехали автоинспекторы.







Пожар случился на Читинской.





«До сих пор тушат и дорогу там перекрыли — ребёнок даже в школу уехать не может. Открытого [огня], наверное, уже нет, но ещё тушат», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.





В редакцию женщина написала также, что загорелись три дома из-за утечки газа.





«Там задействован один экипаж ДПС. Сказать о том, что полностью перекрыта улица, мы не можем, экипаж ориентируется в соответствии с дорожными условиями», — пояснила старший инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





После публикации в пресс-службе ГУ МЧС по НСО уточнили информацию:





«В 5:38 мы выехали на пожар. Приехали в 5:57, локализация пожара была в 7:20, ликвидация открытого горения в 7:30. В настоящий момент проводится разбор завалов. Погибших нет, два человека травмированы», — передали в МЧС.





У мужчин 68 и 45 лет ожоги, их отвезли в больницу до приезда пожарных.





«По прибытию на место вызова было обнаружено, что горят два частных дома, дополнительно к месту вызова была отправлена техника по повышенному номеру», — добавили в пресс-службе. Также была угроза соседним домам — её ликвидировали в 6:34.





Загоревшиеся дома были сделаны из шлакоблока и обшиты сайдингом. С места пожара достали кислородный баллон.





Дорогу перекрыли недалеко от сквера «Белый сад»



