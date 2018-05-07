Фура вместе с «КИА» попали в аварию на площади Труда и перекрыли две полосы
Утром 7 мая на площади Труда столкнулись два автомобиля — фура DAF и легковая KIA.
«В сторону [проезда] Энергетиков сошлись фура и "КИА", перекрыв две полосы. Виновных и пострадавших нет», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
ДТП по информации комиссаров случилось в 8:20.
На прошлой неделе на площади Труда случилась авария с трамваем и маршрутным такси — после ДТП беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей.
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Елена Громкова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»