Фура вместе с «КИА» попали в аварию на площади Труда и перекрыли две полосы

Утром 7 мая на площади Труда столкнулись два автомобиля — фура DAF и легковая KIA.


«В сторону [проезда] Энергетиков сошлись фура и "КИА", перекрыв две полосы. Виновных и пострадавших нет», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


ДТП по информации комиссаров случилось в 8:20.

Авария случилась недалеко от путепровода и МФЦ
Авария случилась недалеко от путепровода и МФЦ


У «КИА» повреждён задний бампер
У «КИА» повреждён задний бампер


На прошлой неделе на площади Труда случилась авария с трамваем и маршрутным такси — после ДТП беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей.

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