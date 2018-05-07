Снова перекроют: Новосибирск ждёт вторая репетиция парада

Улицы центра будут перекрыты до 22:30
Улицы центра будут перекрыты до 22:30

Сегодня вечером, 7 мая, в центре Новосибирска пройдёт вторая репетиция военного парада.


«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Центр города, в частности, участки на Красном проспекте, Октябрьской и Вокзальной магистрали, улице Орджоникидзе и других улицах перекроют с 18:00 до 22:30.


Первая репетиция парада была на выходных — она состоялась утром 5 мая.


Снова перекроют: Новосибирск ждёт вторая репетиция парада


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