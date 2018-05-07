Потеряли полчаса: на Винаповском мосту машины встали в пробку из-за аварии

В пробке с утра можно было потерять 34 минуты. Фото из архива НГС

Утром 7 мая на Винаповском мосту в Новосибирске автомобили встали в пробку — из-за аварии движение было затруднено в обе стороны.







«Зафиксирована необычно сложная пробка — Советское шоссе, Винаповский мост, от остановки "Красный Восток" до улицы Аникина. В пробке длиной 2,8 км можно потерять 34 минуты, что на 19 минут больше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки в 7:31.





По информации пользователей сервиса, в 6:52 на мосту произошло ДТП. В сторону «МЕГИ» затор оказался более длинным и сложным.









В конце прошлой недели НГС рассказывал о пробке, которая случилась из-за аварии на улице Богдана Хмельницкого — там в паровозик собрались 4 автомобиля.