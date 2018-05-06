Возле администрации Ленинского района реставрируют памятник Ленину

Памятник установлен после 9 декабря 1970 года 
Памятник установлен после 9 декабря 1970 года 

Сейчас идёт реставрация памятника В.И. Ленину, который стоит возле администрации Ленинского района Новосибирска (улица Станиславского, 6А) — напротив Монумента Славы.


«У меня здесь встреча — стою и наблюдаю: прям сейчас его реставрируют. Сначала я подумал, что моют, показалось, что пена, но подъехал поближе и понял, это была шпаклёвка, сейчас его красят», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр.


Издалека было похоже, что памятник моют, но это была не пена, а шпаклёвка 


Этот памятник — отливка известной работы скульптора С.Д. Меркулова, установленной на канале имени Москвы в 1937 году. По информации туристического портала Новосибирской области, он предположительно установлен после 9 декабря 1970 года, когда указом президиума Верховного Совета РСФСР левобережная часть Новосибирска была разделена на два административных района — Кировский и Ленинский.


В конце апреля в Новосибирске помыли несколько памятников — по традиции Александру III на набережной, Ленину — на площади Ленина и у университета водного транспорта. 

Прочтений: 1970
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