В Заельцовском районе Новосибирска выпал град


Примерно час назад в городе выпал град
Примерно час назад в городе выпал град

Днём 6 мая град выпал в Заельцовском районе Новосибирска.


Фотографией с редакцией НГС поделился очевидец. По его словам, фото сделано примерно час назад. Размер града — около 0,5 сантиметра.


4 мая утренний город погружался в живописный туман, а год назад — в июне 2017 года — градом засыпало окрестности Новосибирска.

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