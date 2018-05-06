В Заельцовском районе Новосибирска выпал град
Днём 6 мая град выпал в Заельцовском районе Новосибирска.
Фотографией с редакцией НГС поделился очевидец. По его словам, фото сделано примерно час назад. Размер града — около 0,5 сантиметра.
4 мая утренний город погружался в живописный туман, а год назад — в июне 2017 года — градом засыпало окрестности Новосибирска.
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Мария Тищенко
Фото предоставлено читателем