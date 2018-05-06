Троллейбус пытался объехать аварию и въехал в одну из стоящих машин

Авария произошла на перекрёстке улиц Кошурникова и Красина
Авария произошла на перекрёстке улиц Кошурникова и Красина

Двойное ДТП с интервалом в пять минут произошло на перекрёстке улиц Кошурникова и Красина утром 6 мая: сначала столкнулись «Форд» и «Ниссан», а потом троллейбус № 36 въехал в «Форд», пытаясь объехать аварию.


По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 11:00.


«"Форд" двигался по улице Кошурникова со стороны Берёзовой рощи, "Ниссан" — по улице Красина со стороны Гоголя. Оба проезжали на зелёный свет, вину не признают. Троллейбус № 36 пытался объехать аварию и въехал в "Форд". Получилась двойная авария с интервалом пять минут», — сообщает «Альянс».


Водители «Форда» и «Ниссана» вину не признают, утверждают, что оба ехали на зелёный свет
Водители «Форда» и «Ниссана» вину не признают, утверждают, что оба ехали на зелёный свет


Сейчас участники ДТП ждут сотрудников ГАИ.


Вчера вечером Toyota Camry влетела в бордюр из-за неосторожного поведения водителя Hyundai Solaris.

Прочтений: 7244
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено