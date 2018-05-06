Троллейбус пытался объехать аварию и въехал в одну из стоящих машин

«"Форд" двигался по улице Кошурникова со стороны Берёзовой рощи, "Ниссан" — по улице Красина со стороны Гоголя. Оба проезжали на зелёный свет, вину не признают. Троллейбус № 36 пытался объехать аварию и въехал в "Форд". Получилась двойная авария с интервалом пять минут», — сообщает «Альянс».

Двойное ДТП с интервалом в пять минут произошло на перекрёстке улиц Кошурникова и Красина утром 6 мая: сначала столкнулись «Форд» и «Ниссан», а потом троллейбус № 36 въехал в «Форд», пытаясь объехать аварию.

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Мария Тищенко

Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»

