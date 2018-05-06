В Толмачёво обвалился потолок — сверху хлынула вода

На первом этаже Толмачёво провалился потолок

Сегодня утром в аэропорту Толмачёво провалился потолок первого этажа — оттуда полилась вода. Как сообщают читатели, это произошло в восьмом часу утра.





«Это было примерно в 07:20. Мы пили кофе на первом этаже в "Чашке Кофе", и буквально в трёх метрах от нас рухнул потолок. По счастливой случайности там никто не проходил, никто не пострадал. Я думаю, что это полилась канализация, потому что запах был ужасный. Никакой эвакуации не было, аэропорт работал в штатном режиме. Через 30 минут мне написала жена, что воду перекрыли», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, который провожал жену и ребёнка.







Из-за гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария в секторе А аэропорта





Время и место подтверждает и другая читательница, но предполагает иную причину: «Я работаю в аэропорту. У нас приборы на проверке багажа затопило. Говорят, что это были пожарные трубы. Я не знаю, как здесь работать. Ужас: может же током убить, провода оголённые», — сообщила корреспонденту НГС сотрудница аэропорта, не назвавшая своё имя.







Пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачево» Ирина Шавшина назвала корреспонденту НГС официальную причину произошедшего: «В результате гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария в секторе А (внутренние авиалинии). Причины устанавливаются, ведутся восстановительные работы. На производственную деятельность событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме».







Через несколько минут Ирина Шавшина добавила, что сейчас последствия аварии устранены.





В 10:45 пресс-секретарь сообщила, что последствия аварии устранены





Напомним, что в конце марта самолёт из Москвы экстренно сел в Толмачёво из-за заболевшего пассажира.