В Толмачёво обвалился потолок — сверху хлынула вода

На первом этаже Толмачёво провалился потолок 
На первом этаже Толмачёво провалился потолок 

Сегодня утром в аэропорту Толмачёво провалился потолок первого этажа — оттуда полилась вода. Как сообщают читатели, это произошло в восьмом часу утра.


«Это было примерно в 07:20. Мы пили кофе на первом этаже в "Чашке Кофе", и буквально в трёх метрах от нас рухнул потолок. По счастливой случайности там никто не проходил, никто не пострадал. Я думаю, что это полилась канализация, потому что запах был ужасный. Никакой эвакуации не было, аэропорт работал в штатном режиме. Через 30 минут мне написала жена, что воду перекрыли», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, который провожал жену и ребёнка.


Из-за гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария в секторе А аэропорта


Время и место подтверждает и другая читательница, но предполагает иную причину: «Я работаю в аэропорту. У нас приборы на проверке багажа затопило. Говорят, что это были пожарные трубы. Я не знаю, как здесь работать. Ужас: может же током убить, провода оголённые», — сообщила корреспонденту НГС сотрудница аэропорта, не назвавшая своё имя.


Пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачево» Ирина Шавшина назвала корреспонденту НГС официальную причину произошедшего: «В результате гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария в секторе А (внутренние авиалинии). Причины устанавливаются, ведутся восстановительные работы. На производственную деятельность событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме».


Через несколько минут Ирина Шавшина добавила, что сейчас последствия аварии устранены.


В 10:45 пресс-секретарь сообщила, что последствия аварии устранены
В 10:45 пресс-секретарь сообщила, что последствия аварии устранены


Напомним, что в конце марта самолёт из Москвы экстренно сел в Толмачёво из-за заболевшего пассажира.

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