Новосибирская плюс сайз модель покинула шоу о похудении

Ирина Черемных поборется за полмиллиона, которые разыграют среди выбывших участников

Новосибирская плюс сайз модель Ирина Черемных покинула шоу «Взвешенные и счастливые люди» телеканала СТС — за 12 недель проекта 23-летняя девушка похудела на 33 килограмма. В начале шоу Ирина весила 148 килограмм при росте 174 сантиметра, за три месяца её вес снизился до 115 килограмм.





«До проекта мне очень часто давали не мой возраст. Мне говорили, что на 35-40 лет я выгляжу. Сейчас я верю, что в зеркале выгляжу примерно на свой возраст, и для меня это полное счастье. Конечно, в идеале хотела бы увидеть двузначную цифру (на весах — прим. ред.), чтобы на финале всех удивить. За оставшееся время я могу дома справиться», — сказала Ирина после голосования. Против неё проголосовали трое участников — на один голос больше, чем против её соперника Антона Авдуевского из Ачинска.





До окончания проекта остался всего месяц: хотя Ирина Черемных выбыла из гонки за главный приз — три миллиона рублей, она поборется за награду среди выбывших участников — полмиллиона рублей. На прощание ведущая проекта Анфиса Чехова назвала сибирячку любимицей среди всех участников.





В прошлые выходные другая сибирячка отправилась домой с популярного телепроекта, где пыталась завоевать Егора Крида — модель Снежана Янченко выбыла из шоу «Холостяк» на ТНТ.