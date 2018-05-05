Баскетбол: БК «Новосибирск» на выезде проиграл «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
В первом матче серии за бронзовые медали Суперлиги-1 новосибирские баскетболисты уступили «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда).
Встреча прошла на выезде и завершилась счётом 85:79 в пользу хозяев площадки.
«- В четвертой четверти сбились не на ту игру, которую мы планировали. Плюс слабая игра наших больших игроков. Это, в принципе, и стало причиной поражения. Тогда, когда мы отрывались на +6 или +8, то пропускали подбор на чужом щите, и соперник набирал легкие очки. Пока мы играли три четверти в свою игру, у нас все получалось. Как в конце перешли на непонятно какую игру – пошли проблемы», — рассказал на послематчевой пресс-конференции Владимир Певнев, главный тренер БК «Новосибирск»
Ранее БК «Новосибирск» не смог попасть в финал Суперлиги-1. Игроки клуба трижды подряд уступили «Самаре». Третья встреча завершилась счётом 95:79 в пользу соперника.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Сергей Жигальцев
Фото bcnovosibirsk.ru