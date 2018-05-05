Водитель «Тойоты« врезался в светофор в Октябрьском районе
Сегодня вечером Toyota Camry влетела в бордюр из-за неосторожного поведения водителя Hyundai Solaris.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Toyota Camry двигалась в прямом направлении по Никитина со стороны улицы Кирова в сторону Тургенева.
«Hyundai Solaris во встречном направлении, поворачивал налево в сторону улицы Грибоедова. При повороте не убедился в безопасности и создал аварийную ситуацию на перекрестке», — рассказывает «Автоспас».
Несмотря на то, что касания между автомобилями не последовало, Toyota Camry влетела в бордюр, повредила два колеса и врезалась в светофор.
ДТП обошлось без пострадавших, уточняют аварийные комиссары.
Напомним, сегодня вечером на Красном проспекте в столкновении сошлись автомобили Audi и Nissan. ДТП обошлось без пострадавших.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/avtospasrus