Водитель «Тойоты« врезался в светофор в Октябрьском районе

ДТП произошло в 17:20

Сегодня вечером Toyota Camry влетела в бордюр из-за неосторожного поведения водителя Hyundai Solaris.







Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Toyota Camry двигалась в прямом направлении по Никитина со стороны улицы Кирова в сторону Тургенева.







«Hyundai Solaris во встречном направлении, поворачивал налево в сторону улицы Грибоедова. При повороте не убедился в безопасности и создал аварийную ситуацию на перекрестке», — рассказывает «Автоспас».







Несмотря на то, что касания между автомобилями не последовало, Toyota Camry влетела в бордюр, повредила два колеса и врезалась в светофор.







ДТП обошлось без пострадавших, уточняют аварийные комиссары.







Напомним, сегодня вечером на Красном проспекте в столкновении сошлись автомобили Audi и Nissan. ДТП обошлось без пострадавших.

