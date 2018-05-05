Волонтёры просят помощи в розыске женщины с родинкой возле носа и родимым пятном

Сеидова Лариса Владимировна

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске 44-летней Сеидовой Ларисы Владимировны.







По данным поискового отряда, местонахождение женщины неизвестно с 16 апреля.







Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, волосы тёмные с проседью.







Особые приметы: на ладони у женщины красное родимое пятно, родинка возле носа.





На момент пропажи Лариса была одета в синюю куртку, синие джинсы и кроссовки.







«Родные подали заявление в полицию, так как считают, что она пропала. Мы сейчас ведем инфопоиск этой женщины», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Николай Шишкин, руководитель новосибирской ячейки поискового отряда «Лиза Алерт».





Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сеидовой Ларисы, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.







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