Волонтёры просят помощи в розыске женщины с родинкой возле носа и родимым пятном

Сеидова Лариса Владимировна 
Сеидова Лариса Владимировна 

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске 44-летней Сеидовой Ларисы Владимировны.


По данным поискового отряда, местонахождение женщины неизвестно с 16 апреля.


Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, волосы тёмные с проседью.


Особые приметы: на ладони у женщины красное родимое пятно, родинка возле носа.


На момент пропажи Лариса была одета в синюю куртку, синие джинсы и кроссовки.


«Родные подали заявление в полицию, так как считают, что она пропала. Мы сейчас ведем инфопоиск этой женщины», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Николай Шишкин, руководитель новосибирской ячейки поискового отряда «Лиза Алерт». 


Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сеидовой Ларисы, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.


Напомним, 4 мая завершился поиск 13-летнего Сергея Кондрашкина. Ребёнка обнаружила его мать.

Прочтений: 3188
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено