Водитель «Ауди» выскочил на красный свет и попал в ДТП
Сегодня вечером на Красном проспекте в столкновении сошлись автомобили Nissan и Audi.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск со ссылкой на слова водителя Nissan, японская легковушка поворачивала налево с Красного проспекта со стороны площади Калинина на Писарева в сторону Мичурина.
«Audi двигался по Красному проспекту со стороны Достоевского в сторону площади Калинина на запрещающий сигнал светофора», — сообщает «Автоспас».
Водитель Audi отказался разговаривать с аваркомами. В аварии никто не пострадал.
Напомним, вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого в столкновении сошлись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло недалеко от остановки «Универмаг "Калининский"».
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/avtospasrus