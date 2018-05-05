Корейцы сделали свою «Теслу»

KIA Motors показа новый новый электрокроссовер Niro EV, который полностью работает на электрической тяге. Прообразом автомобиля стал концепт Niro EV Concept, однако в очертаниях кузова, особенно в задней части, можно увидеть популярный Sportage.


«Кроссовер имеет литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 64 кВт*ч. Автомобиль способен проехать 450 километров без подзарядки. Также будет предлагаться вариант с батареей емкостью 39,2 кВт*ч, с которой можно проехать 300 километров на одной зарядке», — уточнили в компании KIA Motors.


Продажи KIA Niro EV в Корее стартуют во второй половине 2018 года, затем автомобиль поступит на рынки других стран. В Новосибирске, напомним,  автомобили KIA продают два дилера — компании «Сармат» и «Мегапарк».


Корейцы сделали свою «Теслу»


Корейцы сделали свою «Теслу»


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