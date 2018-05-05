Перед Днём Победы новосибирцы массово паркуются на памятнике воинам Отечественной войны

Улица Забалуева
Улица Забалуева

Новосибирец Павел собрал коллаж из водителей, которые ежедневно паркуются на памятнике воинам ВОВ на улице Забалуева. 


«Совсем скоро вся страна, город и практически все авто будут украшены... А это не праздник, а будничный коллаж, собранный за несколько дней», — негодует сибиряк. 


Мужчина уточнил, что памятник, которые приметили для парковки водители, находятся между домами № 75 и № 76 на улице Забалуева. 


Напомним, что сегодня военные вышли на Красный проспект для репетиции праздничного Парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города. 


Движение по Красному проспекту перекрыто с 7:30 до 15:30. Следующая репетиция Парада Победы пройдёт уже в понедельник, 7 мая. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.


Подготовка к празднику началась ещё вчера днём — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.

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