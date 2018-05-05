Тысячи новосибирцев проехались по перекрытым улицам на велосипедах

В велопрбеге приняли участие тысячи новосибирцев 
В велопрбеге приняли участие тысячи новосибирцев 


В Новосибирске прошёл большой весенний велопробег — тысячи новосибирцев проехались по двум мостам и финишировали в парке «Городское начало». 


Велосипедисты стартовали от ГПНТБ
Велосипедисты стартовали от ГПНТБ


Велопробег начался в 15:00 по двум мостам, с остановкой у Монумента Славы. По наблюдению корреспондента НГС, от ГПНТБ стартовало около трёх тысяч велосипедистов. 


В колоннах можно было увидеть и детей 
В колоннах можно было увидеть и детей 


Весенний велопробег прошёл в Новосибирске уже в седьмой раз — участвовать могли люди любого возраста и уровня подготовки, однако дети младше 14 лет могли принять участие только вместе с родителями. 


Вид колонны с 24-го этажа, на пути к Димитровскому мосту
Вид колонны с 24-го этажа, на пути к Димитровскому мосту


Колонна велосипедистов финишировала в парке «Городское начало» в 17:00. 


Недавно до Новосибирска добрались двое путешественников из Польши — Зигмунт Пентак и Кшиштоф Кусяк преодолели сотни километров от Омска и дальше поедут в Барнаул.

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