В Новосибирске запустили фонтаны

Фонтан на площади Пименова
Фонтан на площади Пименова

5 мая в Новосибирске запустили 15 фонтанов — их залили кипятком раньше, чем обычно. 


Три фонтана были торжественно запущены на площади Пименова, помимо них в городе запустили ещё 12 фонтанов — возле театра «Глобус», на бульваре Победы, возле ДК «Приморский», ДК «Энергия», в Первомайском, Павловском и «Лучистом» скверах, сквере Авиаторов, на улицах Рассветной и Селезнёва. 


Как ранее рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, фонтаны обычно пускали в городе ко Дню Победы, в этом году запустить фонтаны пораньше попросил департамент культуры мэрии Новосибирска. 


В прошлом году новосибирские фонтаны запустили в День Победы — тогда в старейшем из них образовалась течь, и вода просочилась на мостовую.

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