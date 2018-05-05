300 новосибирцев собрались у памятника Александру III под лозунгом «Он нам не царь»

В парке «Городское начало» прошел митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Заявленной темой акции была защита месседжера «Телеграм» и свободы в Интернете, однако участники митинга существенно расширили эту повестку.





По оценкам корреспондента НГС, в митинге приняли участие более 300 человек





Несмотря на плохую погоду (шел мелкий дождь) и отсутствие определенности с временем и местом проведения митинга, которое сохранялось до последнего момента, на мероприятие собрались, по оценке корреспондента НГС, не меньше 300 человек. Если судить по партийной символике, то среди присутствовавших преобладали сторонники Алексея Навального (красные шары с цифрами 2018 — годом, в который Навальный пытался принять участие в выборах).







Некоторые участники пришли с плакатами, изготовленными самостоятельно





Однако кроме них на акцию протеста пришли представители левых молодежных движений и активисты так называемой Либертарианской партии. Кроме того, у подножия памятника Александру III было какое-то количество людей неясной политической принадлежности с плакатами, изготовленными собственными руками, отчего мероприятие местами походило на Монстрацию.







Главный лозунг мероприятия





Главным лозунгом мероприятия стала фраза «Он нам не царь» — баннер, который активисты развернули, выстроившись на пригорке, чтобы его было видно всем участникам митинга.





Организатор митинга Андрей Гладченко рассказал о том, как ему удалось перехитрить мэрию





Выступавший первым руководитель местного отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко рассказал о том, с какими сложностями (со стороны властей) столкнулись организаторы митинга и поведал о новой технологии, которую придумала оппозиция для их преодоления. По словам Гладченко, в этот раз организаторы подали заявки на проведение митинга сразу в более чем десять мест, что, по мнению оратора, не позволило городским властям найти правдоподобные причины для отказов по всем площадкам сразу.







Участники митинга порой выражались иносказательно





Любой желающий мог сфотографироваться со специально заготовленным банером с прорезью для лица





Выступавшие следом ораторы с разной степенью красноречия обличали действующие российские власти за ущемление свободы слова. Хедлайнером (то есть главной звездой) митинга стал выступавший последним член московского отделения «Партии Прогресса» Сергей Бойко, который подчеркнул, что «власть борется с Интернетом, потому что Интернет — последний оплот нашей свободы слова».







Несмотря на плохую погоду, участники прибывали в приподнятом настроении





«Товарищ майор хочет читать нашу переписку, потому что он хочет видеть, что недовольных нет. Но мы-то есть», — прокричал в стоящую перед ним толпу Бойко. «Да», — ответили ему собравшиеся.







Порядок на мероприятии охраняли многочисленные полицейские





После этого Андрей Гладченко объявил, что митинг завершен и посоветовал участникам проследовать на площадь Пименова (перед ГПНТБ), где через час мэр Анатолий Локоть должен был открывать фонтан. По крайней мере так, по словам Гладченко, городские власти объяснили невозможность предоставить эту площадку организаторам митинга.







Проведя у подножия памятнику чуть больше часа, участники митинга разошлись под накрапывающим дождём





Парк «Городское начало» сами оппозиционеры называют «парком Алексея Навального», поскольку в своё время именно здесь состоялся первый в Новосибирске митинг с участием этого общественного деятеля. Известен он, впрочем, не только политическими мероприятиями. Недавно сюда вернулся крупный коршун: он нашёл старое гнездо и принялся его чинить.