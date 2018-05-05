Новосибирцы пожаловались на стихийную свалку на берегу озера Спартак в Калининском районе

Берег озера Спартак 
Берег озера Спартак 

На берегу озера Спартак в Калининском районе образовалась стихийная свалка — местные жители борются с ней уже несколько лет.


«Слева в 20 метрах пляж, через дорогу жилой дом и школа, то есть в 30 метрах, — негодует местный житель Евгений Меняйлов. — Вот уже второй год кто-то сгружает десятками грузовиков этот мусор. Просто феноменальная наглость и безнаказанность поражает». 


По его словам, местные жители неоднократно жаловались на свалку властям, но результатов не добились. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.


После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — несколько дней подряд читатели присылали в редакцию НГС фотографии мусорных куч.

Прочтений: 306
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено