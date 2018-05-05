Новосибирцам показали кубок чемпионата мира по футболу

Новосибирск стал вторым городом в туре кубка по России

Сегодня кубок чемпионата мира по футболу FIFA выставлен на Михайловской набережной — Новосибирск стал вторым городом в маршруте кубка по России, сразу после Владивостока.







«5 и 6 мая официальный кубок будет находиться на Михайловской набережной, где все желающие смогут увидеть легендарный трофей собственными глазами и сделать с ним памятную фотографию», — рассказала корреспонденту НГС региональный руководитель направлений внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Марина Мокина.







На торжественной церемонии приветствия кубка присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.





Уже 8 мая кубок примет Екатеринбург. Конечной точкой тура станет Москва, кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в столицу 3 июня.







Организатором путешествия кубка выступила компания Coca-Cola.







В 2015 году в Новосибирск привезли главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, увидеть его можно было в торговом центре «МЕГА».

