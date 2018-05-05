Новосибирцам показали кубок чемпионата мира по футболу

Новосибирск стал вторым городом в туре кубка по России 
Новосибирск стал вторым городом в туре кубка по России 

Сегодня кубок чемпионата мира по футболу FIFA выставлен на Михайловской набережной — Новосибирск стал вторым городом в маршруте кубка по России, сразу после Владивостока.


«5 и 6 мая официальный кубок будет находиться на Михайловской набережной, где все желающие смогут увидеть легендарный трофей собственными глазами и сделать с ним памятную фотографию», — рассказала корреспонденту НГС региональный руководитель направлений внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Марина Мокина.


На торжественной церемонии приветствия кубка присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. 


Уже 8 мая кубок примет Екатеринбург. Конечной точкой тура станет Москва, кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в столицу 3 июня. 


Организатором путешествия кубка выступила компания Coca-Cola. 


В 2015 году в Новосибирск привезли главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, увидеть его можно было в торговом центре «МЕГА».

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