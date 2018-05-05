По центру Новосибирска проехали военные машины

В Новосибирске прошла первая репетиция парада 
В Новосибирске прошла первая репетиция парада 

Сегодня, 5 мая, военные вышли на Красный проспект для репетиции праздничного Парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города. 


Движение по Красному проспекту перекрыто с 7:30 до 15:30. Следующая репетиция Парада Победы пройдёт уже в понедельник, 7 мая. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.


Подготовка к празднику началась ещё вчера днём — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.


НГС.НОВОСТИ постарались для вас запечатлеть самые яркие моменты репетиции, которая всё ещё идёт в центре Новосибирска. Тем, кто хочет всё увидеть своими глазами, стоит поторопиться — репетиции проходят напротив оперного театра. 


По центру Новосибирска проехали военные машины


Кто сказал, что защищать родину могут только мужчины? Посмотрите, сколько девушек и девочек маршируют строем. 


По центру Новосибирска проехали военные машины



По центру Новосибирска проехали военные машины


Боевая техника к празднику готова! 


По центру Новосибирска проехали военные машины


По центру Новосибирска проехали военные машины


По центру Новосибирска проехали военные машины


По центру Новосибирска проехали военные машины


По центру Новосибирска проехали военные машины


К сожалению, в этот субботний день в Новосибирске дождливо, поэтому не так много горожан пришли в центр наблюдать за репетицией. 


По центру Новосибирска проехали военные машины


По центру Новосибирска проехали военные машины


По центру Новосибирска проехали военные машины


Прочтений: 3997
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (51)51
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено