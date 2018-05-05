По центру Новосибирска проехали военные машины

В Новосибирске прошла первая репетиция парада

Сегодня, 5 мая, военные вышли на Красный проспект для репетиции праздничного Парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.







Движение по Красному проспекту перекрыто с 7:30 до 15:30. Следующая репетиция Парада Победы пройдёт уже в понедельник, 7 мая. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.





Подготовка к празднику началась ещё вчера днём — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.





НГС.НОВОСТИ постарались для вас запечатлеть самые яркие моменты репетиции, которая всё ещё идёт в центре Новосибирска. Тем, кто хочет всё увидеть своими глазами, стоит поторопиться — репетиции проходят напротив оперного театра.









Кто сказал, что защищать родину могут только мужчины? Посмотрите, сколько девушек и девочек маршируют строем.

















Боевая техника к празднику готова!

























К сожалению, в этот субботний день в Новосибирске дождливо, поэтому не так много горожан пришли в центр наблюдать за репетицией.















