По центру Новосибирска проехали военные машины
Сегодня, 5 мая, военные вышли на Красный проспект для репетиции праздничного Парада Победы — для этого перекрыли движение по центру города.
Движение по Красному проспекту перекрыто с 7:30 до 15:30. Следующая репетиция Парада Победы пройдёт уже в понедельник, 7 мая. Полную схему перекрытия улиц можно посмотреть здесь.
Подготовка к празднику началась ещё вчера днём — в городе подняли флаги ко Дню Победы и возвели трибуны в центре.
НГС.НОВОСТИ постарались для вас запечатлеть самые яркие моменты репетиции, которая всё ещё идёт в центре Новосибирска. Тем, кто хочет всё увидеть своими глазами, стоит поторопиться — репетиции проходят напротив оперного театра.
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К сожалению, в этот субботний день в Новосибирске дождливо, поэтому не так много горожан пришли в центр наблюдать за репетицией.
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова