Приказано выжить: новосибирские статистики отчитались о величине прожиточного минимума в области

Питание в структуре прожиточного минимума занимает 42,1%
Питание в структуре прожиточного минимума занимает 42,1%


Постановлением губернатора Новосибирской области в конце апреля установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за 1-й квартал 2018 года. Об этом вчера, 4 апреля, сообщил сайт Новосибирскстата.


Прожиточный минимум составил в среднем на жителя области 10749 рублей, в том числе на трудоспособное население – 11404 рубля, пенсионера – 8620 рубля, а на ребёнка – 11183 рубля в месяц. Структура прожиточного минимума по расчетам статистиков состоит из расходов на питание (4528 рублей – 42,1%), оплаты услуг (2718 рублей в месяц – 25,3%) и налогов (785 рублей в месяц – 7,3%).


Осень прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали об эксперименте «Голодные игры», в ходе которого два жителя Новосибирска пытались прожить на МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в течение одного месяца.

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